Поклонники Анастасии Волочковой поражены талантом ее дочери Ариадны

Поклонники известной российской балерины Анастасии Волочковой были поражены талантом ее дочери Ариадны. На днях танцовщица опубликовала на своей страничке в социальной сети видеозапись с девочкой.

В ролике можно увидеть двенадцатилетнюю Ариадну в ярком желтом платье. Школьница стоит на сцене и исполняет песню на русском языке. Фанаты балерины, которая очень гордится своей дочкой, отметили, что девочка обладает невероятно красивым голосом и отменным слухом.

Подписчики Анастасии заявили, что Ариша ведет себя на сцене очень свободно и естественно, совсем не стесняется публики и, очевидно, в будущем станет артисткой.