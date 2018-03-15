Поклонники Анастасии Волочковой поражены талантом ее дочери Ариадны
15 марта 2018, 16:30 [ «Аргументы Недели» ]
Поклонники известной российской балерины Анастасии Волочковой были поражены талантом ее дочери Ариадны. На днях танцовщица опубликовала на своей страничке в социальной сети видеозапись с девочкой.
В ролике можно увидеть двенадцатилетнюю Ариадну в ярком желтом платье. Школьница стоит на сцене и исполняет песню на русском языке. Фанаты балерины, которая очень гордится своей дочкой, отметили, что девочка обладает невероятно красивым голосом и отменным слухом.
Подписчики Анастасии заявили, что Ариша ведет себя на сцене очень свободно и естественно, совсем не стесняется публики и, очевидно, в будущем станет артисткой.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: