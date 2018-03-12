Фанаты издалека перепутали Анастасию Волочкову с мужчиной

Подписчики балерины Анастасии Волочковой издалека перепутали свою любимицу с мужчиной. Танцовщица опубликовала на своей страничке в социальной сети видео, которое подверглось жесткой критике.

В ролике можно увидеть, как Анастасия ходит по сцене во время репетиции выступления. Балерина облачена в черные спортивные штаны и красно-черную жилетку, которая демонстрирует сильные руки артистки. В комментариях появились сообщения о том, что издалека Волочкову можно принять за стройного, но весьма крупного мужчину.

Многие заметили, что танцовщица действительно поправилась в последнее время и даже свободная одежда уже не в состоянии этого скрыть.