Сегодня бывшей участнице реалити-шоу "Дом-2" Марии Политовой исполнился бы 31 год. Маша Политова трагически погибла в декабре прошлого года в Подмосковье. Артем Шануров, которого называли гражданским мужем Политовой, написал сегодня трогательное письмо о девушке, которую любил и собирался на ней жениться.

"Машка была самым светлым, добрым, любящим, заботливым и верным человеком, которого я встречал в своей жизни. Такой больше нет и не будет. Тем, кто знал её, повезло - нам посчастливилось быть рядом с Ангелом. Настоящим. Помолитесь за неё", написал мужчина в Инстаграм.

Публикация от Мария П (@maria_politova)Мар 12, 2018 в 10:53 PDT

Артем выложил фото с Марией и подписал: "Маше исполнилось бы 31. Ровно год назад она приехала ко мне, чтобы отметить свой юбилей - и оказалось, что мы не просто старые друзья. На фотографиях тот самый день и тот самый момент. Это было неожиданностью для нас обоих, мы до этого были знакомы больше 11-ти лет. С тех пор редко проходил день, чтобы она не говорила, как счастлива - что у нее, наконец, началась нормальная жизнь и она впервые обрела настоящий дом и семью. Что хочет состариться вместе. Не было даже минимальных сомнений, что это навсегда.

Навсегда получилось только для нее.. В тот роковой день, когда она исчезла, я сидел на работе и выбирал обручальные кольца. Сегодня, в нашу первую годовщину, я собирался сделать ей предложение. Я был уверен, что у нас впереди вся жизнь.

Наступит момент, и я расскажу, что произошло, почему это будущее было разрушено. Не сегодня, но скоро".

Тело Марии Политовой было найдено прохожими в Подмосковье неподалеку от дачи ее бабушки и дедушки. Труп обнаружили лишь через 10 дней после ее ухода из дома. Оказалось, что молодая женщина страдала биполярным расстройством психики.