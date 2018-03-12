«Покаянное» письмо бывшего водителя Волочковой не смягчило сердце балерины

В Москве прошло первое судебное заседание по делу экс-водителя Анастасии Волочковой, который обвиняется в воровстве. Сама звезда на гастролях в Прибалтики, но это не помешало ей написать гневный пост, обличающий своих обидчиков.

Кроме того, в социальной сети она выложила «покаянное» письмо, которое ей передал Скиртач. Бывший водитель просит балерину о встрече, чтобы «глаза в глаза просить прощения и помощи». Но похоже сердце обиженной артистки не готово смягчиться. «Эти люди обвиняют меня в богатстве, при этом доказывая, что у богатых можно и нужно воровать. На этом пытаются выстраивать свою защиту. Что раз у меня всего так много, миллиончик туда-сюда на нужды Скиртачей взять не так и страшно», - гневно написала Волочкова.

Балерина с удовольствием покопалась в грязном белье семьи своего бывшего подчиненного и назвала его аферистом. «Все, что провозглашает эта семья, сплошной блеф и обман. Я хочу поделиться письмами, которые получила от них. Что бы вы им ответили? Я всегда за правду. Не крадите, не совершайте зла, не лгите, и не придется молить о пощаде. Преступники должны отвечать за содеянное. Слишком многих Скиртач кинул. И маму свою похоронил заживо, взяв у меня деньги на псевдопохороны. Ничего святого»

Пользователи негативно отреагировали на публикацию. Многих возмутил тот факт, что Волочкова обнародовала столь личное письмо без согласия автора. «Конечно вор должен ответить за воровство!, Но почему у тебя все всё воруют - славу, деньги, честь? Да потому , что, если в голове опилки , то и мудрости неоткуда взяться», - написал Волочковой в комментариях.