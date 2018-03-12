Внешность старшей дочери Леонида Агутина поразила поклонников
12 марта 2018, 09:16 [ «Аргументы Недели» ]
Известный российский музыкант Леонид Агутин порадовал поклонников снимком своей старшей дочери Полины. Оказалось, артист и девушка совершенно случайно встретились, прогуливаясь по лондонскому парку.
По словам Леонида, он не планировал в этот день видеться с Полиной, однако судьба решила иначе, вследствие чего родственники решили сделать совместное фото для соцсети.
Поклонники Агутина отметили, что его старшая дочка обладает нестандартной внешностью и весьма утонченной красотой. Девушка предстала на снимке без грамма макияжа и выглядела при этом свежей. Нежный цвет лица Полины поразил фанатов артиста. Многие отметили, что она очень похожа на своего знаменитого отца, передает портал teleprogramma.pro.
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