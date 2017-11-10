Леонид Агутин опубликовал фото Анжелики Варум без макияжа

Известный музыкант, наставник шоу "Голос" Леонид Агутин опубликовал фото супруги-певицы Анжелики Варум без макияжа. Артистка и без косметики выглядит молодо и свежо. Агутин и Варум гастролируют по Америке.

Свободного времени почти не остается - репетиции, выступления. Но певцы находят время и на прогулки. Леонид и Анжелика не предполагали, что в Бостоне будет прохладно. Теплая одежда оказалась кстати. Даже шапочки и капюшоны пригодились.

Агутин сделал селфи с любимой женой и выложил в Инстаграм. Без косметики 48-летней Анжелике Варум не дают больше 35.