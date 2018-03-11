Александр Рыбак снова представит Норвегию на "Евровидении"
11 марта 2018, 16:08 [ «Аргументы Недели» ]
Певец и скрипач белорусского происхождения Александр Рыбак снова представит Норвегию на конкурсе "Евровидение-2018". Об этом сообщили организаторы конкурса в Twitter. Рыбак уже одержал победу в национальном отборе.
В Лиссабоне он выступит с песней "That’s How You Write A Song".
63-й конкурс песни "Евровидение-2018" впервые пройдет в столице Португалии с 8 по 12 мая. Рыбак уже представлял Норвегию на "Евровидении-2009" в Москве и победил с песней Fairytale ("Сказка").
Напомним, от России на музыкальном конкурсе выступит Юлия Самойлова.
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