Певец и скрипач белорусского происхождения Александр Рыбак снова представит Норвегию на конкурсе "Евровидение-2018". Об этом сообщили организаторы конкурса в Twitter. Рыбак уже одержал победу в национальном отборе.

В Лиссабоне он выступит с песней "That’s How You Write A Song".

63-й конкурс песни "Евровидение-2018" впервые пройдет в столице Португалии с 8 по 12 мая. Рыбак уже представлял Норвегию на "Евровидении-2009" в Москве и победил с песней Fairytale ("Сказка").

Напомним, от России на музыкальном конкурсе выступит Юлия Самойлова.