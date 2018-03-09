Актер Алексей Панин, известный своими оригинальными действия, регулярно выкладывает видео и фото из своей жизни и жизни его дочки Ани. Дочка, рожденная в гражданском браке с моделью Юлией Юдинцевой, живет в Москве с отцом. Панин передумал «валить» из России и купил дочке подарок на 8 марта

8 марта утром сети облетело видео, как Панин с 10-летней дочкой из аэропорта объявил, что они покидают Россию. Нюся предложила улететь в Таиланд. Это видео из Instagram было удалено.

И вскоре появились фото из квартиры актера. Анечка получила от отца подарок на 8 марта.

Публикация от Анна Панина (@panin20122015)Мар 7, 2018 в 10:30 PST

А еще актер выложил новое видео, из супермаркета. Нюся везет детскую тележку с бутылками. Сам Панин смеется, снимает несовершеннолетнюю дочь с пивом и комментирует "сходила за хлебушком".