Актер театра и кино Алексей Панин, известный оригинальными высказываниями и действиями, вместе со своей дочкой Аней приехал в один из московских аэропортов и записал в воздушной гавани видео с объявлением.

"Мы улетаем за границу. Навсегда", - с улыбкой на лице объявила первой Нюся, так зовет актер дочку. На вопрос звездного отца "В какую страну мы валим?", дочь знаменитости назвала Таиланд. Алексей Панин опубликовал видео в Инстаграм и рассказал: "Мы просто тупо прилетели в аэропорт, сейчас быстро берем билеты и валим!" Вероятно, Алексей решил отдохнуть с дочкой, так как у школьницы к 8 марта целых четыре выходных дня.

Наверное, далеко улетели. Новостей, в какую страну прилетели, где отдыхают отец-актер с дочкой пока нет.

Напомним, Нюся - дочь Алексея Панина, рожденная его гражданской женой моделью Юлией Юдинцевой. Родители никак не могли договориться, с кем останется малышка после их расставания. Суд оставил девочку с мамой. Но в конце 2015 года Юдинцева заявила о похищении дочери. Панин считает, что дочке лучше жить у него.