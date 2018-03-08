Садальский предложил Пригожину сняться в ток-шоу и пройти ДНК-тест

Актер Станислав Садальский внезапно обнаружил поразительное портретное сходство между собой и своим приятелем, продюсером Иосифом Пригожиным. Взволновала артиста фотография, выложенная Пригожиным в Instagram.

Садальский предложил Иосифу Пригожину вместе принять участие в ток-шоу, а также сверить ДНК. Актер считает, что его с продюсером история может стать настоящей сенсацией. "Когда Ёсиф Пригожин прислал это фото, подумал что это я на Шаболовке. На съёмках советского "Будильника"....Ан нет, это Иосиф в 10 классе", - написал актёр. "В шоке, жду повестки в суд, будут брать ДНК", – добавил Садальский, предположив, что темой передач может стать "семейная драма".

Подписчики скандального артиста в комментариях согласились, что между Садальским и продюсером действительно имеется определенное сходство во внешности. Пригожин и Садальский дружат несколько лет, но раньше сходства между собой не замечали.