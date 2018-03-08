Фото Натальи Водяновой с куском торта удивило ее поклонников

Модель из Нижнего Новгорода, мама пятерых детей Наталья Водянова сразила наповал своих подписчиков в Instagram, опубликовав фотографию из кафе. На фото запечатлено: Наташа пьет кофе, а перед ней - тортик.

Подписчики закидали Наталью вопросами - неужели она позволяет себе выпечку и сладости.

Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)Мар 6, 2018 в 3:12 PST

"Съела половину медовика. Очень вкусно было. Я ем тортики редко, может раз в неделю, но сладкое ем каждый день. Черный шоколад в основном, блинчики тоже люблю с лимоном и сахаром", - призналась Водянова.

Еще не секрет, что модель бегает, занимается фитнесом. А вот предположения пользователей сети о том, что она сидит на какой-то определенной диете, Наташа опровергла.

Безусловно, она придерживается правильного питания.

Надо отметить, что Наталья Водянова умудрялась после рождения детей очень быстро привести фигуру в порядок.

Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)Фев 27, 2018 в 7:24 PST

Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)Фев 20, 2018 в 3:22 PST

Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)Фев 20, 2018 в 3:22 PST