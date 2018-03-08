Фото Натальи Водяновой с куском торта удивило ее поклонников
8 марта 2018, 11:06 [ «Аргументы Недели» ]
Модель из Нижнего Новгорода, мама пятерых детей Наталья Водянова сразила наповал своих подписчиков в Instagram, опубликовав фотографию из кафе. На фото запечатлено: Наташа пьет кофе, а перед ней - тортик.
Подписчики закидали Наталью вопросами - неужели она позволяет себе выпечку и сладости.
"Съела половину медовика. Очень вкусно было. Я ем тортики редко, может раз в неделю, но сладкое ем каждый день. Черный шоколад в основном, блинчики тоже люблю с лимоном и сахаром", - призналась Водянова.
Еще не секрет, что модель бегает, занимается фитнесом. А вот предположения пользователей сети о том, что она сидит на какой-то определенной диете, Наташа опровергла.
Безусловно, она придерживается правильного питания.
Надо отметить, что Наталья Водянова умудрялась после рождения детей очень быстро привести фигуру в порядок.
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