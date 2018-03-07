«Ленинград» выпустил клип про суперженщину в канун 8 Марта

Сегодня, накануне женского праздника, группировка «Ленинград» разместила на своем официальном канале в YouTube новый клип «Не Париж». Главные роли в видео исполнили Юлия Александрова и Сергей Бурунов.

По сюжету, жена успевает не только заниматься домашними делами и но и спасает мир, а супруг смотрит телевизор и ходит за пивом. В конце клипа, когда героиня ловит летевший на Землю метеорит, персонаж Бурунова говорит ей: «А я посуду помыл», на что она ему отвечает: «Ты мой герой».

Как сообщалось, что за композицию «Кольщик» «Ленинград» получил награду UK Music Video Awards в номинации «Лучшие визуальные эффекты».

Ранее протоиерей Всеволод Чаплин призвал музыканта Сергея Шнурова раскаяться и пообещал ему адские муки. Поводом очередной волны критики представителя православной церкви стали нецензурные высказывания лидера группы «Ленинград».