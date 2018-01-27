Протоиерей Всеволод Чаплин призвал музыканта Сергея Шнурова раскаяться и пообещал ему адские муки. Поводом очередной волны критики представителя православной церкви стали нецензурные высказывания лидера группы «Ленинград».

Чаплин заявляет, что Шнур «делает вещи, абсолютно запрещенные в публичном пространстве», в частности часто ругается матом со сцены, а используя нецензурную брань в своих текстах, музыкант потворствует нечистой силе. Но бороться с этим невозможно, пока в самых высоких кабинетах сидят люди, которым Шнур нравится и «которые сами являются его типичной аудиторией». «Некоторые боятся, а я прямо скажу, если Шнуров не раскается и не изменится, он точно будет в аду», — сказал протоиерей.

Протоирей также уточнил, что церковь не может предать музыканта анафеме. «Об анафеме речи нет. Он — не христианин», — подчеркнул священник.

Сам музыкант уже давно ответил всем доброходам и злопыхателям, которые пытаются учить, лечить, стучать угрожать и прочее. В своей соцсети он опубликовал стихотворение:

"На радость и на злобу люду,

Публиковать фигню (заменено редакцией) я буду…

О! Комплиментов не прошу,

Давно понятен мой маршрут.

Я шут и я для вас пишу".