Фанаты восхитились снимком 59-летней Шэрон Стоун в полуобнаженном виде

Через несколько дней голливудской красотке Шэрон Стоун исполнится 60 лет, однако женщина не торопится записываться в бабушки. На днях в интернете появился снимок женщины в полуобнаженном виде.

На фотографии Шэрон запечатлена сидящей на кровати в обтягивающих черных брюках и оригинальном черном бюстгальтере, передает портал teleprogramma.pro. Стоун позирует, абсолютно не стесняясь своего тела.

Поклонники пришли в восторг, увидев данный снимок и отметили, что звезда по-прежнему находится в превосходной физической форме. Многие подчеркнули, что фигуре актрисы могут позавидовать даже молодые девушки, а ее умение с шиком носить столь откровенные наряды уже никого не удивляет.