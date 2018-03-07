Фанаты восхитились снимком 59-летней Шэрон Стоун в полуобнаженном виде
7 марта 2018, 10:28 [ «Аргументы Недели» ]
Через несколько дней голливудской красотке Шэрон Стоун исполнится 60 лет, однако женщина не торопится записываться в бабушки. На днях в интернете появился снимок женщины в полуобнаженном виде.
На фотографии Шэрон запечатлена сидящей на кровати в обтягивающих черных брюках и оригинальном черном бюстгальтере, передает портал teleprogramma.pro. Стоун позирует, абсолютно не стесняясь своего тела.
Поклонники пришли в восторг, увидев данный снимок и отметили, что звезда по-прежнему находится в превосходной физической форме. Многие подчеркнули, что фигуре актрисы могут позавидовать даже молодые девушки, а ее умение с шиком носить столь откровенные наряды уже никого не удивляет.
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