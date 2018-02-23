Поклонники заявили, что Юлия Высоцкая в последнее время постарела

Поклонники актрисы Юлии Высоцкой были неприятно удивлены внешностью своей любимицы. На днях знаменитость опубликовала на своей страничке в социальной сети новую фотографию, которая вызвала много споров.

Снимок, появившийся в аккаунте Юлии, является черно-белым. На фото заметно, что Высоцкая почти не накрашена. Подписчики актрисы отметили, что женщина с годами стала похожа на своего мужа – режиссера Андрея Кончаловского. Некоторые даже заявили, что на фотографии запечатлен "Кончаловский в женском облике".

Особенно язвительные "комментаторы" указали на то, что Юлия Высоцкая за последнее время сильно постарела. Отметим, однако, что женщине исполнилось 44 года. Многие преданные поклонники артистки отмечают, что для своих лет она выглядит великолепно.