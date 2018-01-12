Юлия Высоцкая зацепила фоткой в купальнике

Актриса театра и кино, телеведущая Юлия Высоцкая привлекла внимание поклонников и недоброжелателей, опубликовав в Instagram фотографию в купальнике. "Але! Смольный? Кто ещё не работе?!", - подписала снимок телезвезда.

Юлия Высоцкая много лет ведет на телевидении кулинарные шоу. И пишет книги с рецептами. Она учила, как приготовить вкусные пирожные, тортики. Но, судя по точеной фигурке, сама Высоцкая сладостей избегает.

Как-то ее муж кинорежиссер Андрей Кончаловский посетовал, что у Юлии строгая диета и даже его она кормит только гречкой. "Замечательная фотография Юлия вы просто сказка", "Очень красиво! Эротично, тонко, по- художественному вкусно!", "Стимулирует встать с дивана! Хочется быть в такой же форме", - отмечают подписчики.

Вот такой у актрисы завтрак мечты:

Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial)Янв 5, 2018 at 2:07 PST

И на обед:

Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial)Дек 21, 2017 at 2:28 PST

"Что на обед? Дорада, запечённая с грецкими орехами, гранатом, кинзой, наршарабом и оливковым маслом" - делится Высоцкая.