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Юлия Высоцкая зацепила фоткой в купальнике

12 января 2018, 17:59 [ «Аргументы Недели» ]

Юлия Высоцкая зацепила фоткой в купальнике
фото: globallookpress.com

Актриса театра и кино, телеведущая Юлия Высоцкая привлекла внимание поклонников и недоброжелателей, опубликовав в Instagram фотографию в купальнике. "Але! Смольный? Кто ещё не работе?!", - подписала снимок телезвезда.

Юлия Высоцкая много лет ведет  на телевидении кулинарные шоу. И пишет книги с рецептами. Она учила, как приготовить вкусные пирожные, тортики. Но, судя по точеной фигурке, сама Высоцкая сладостей избегает.

Как-то ее муж кинорежиссер Андрей Кончаловский посетовал, что у Юлии строгая диета и даже его она кормит только гречкой. "Замечательная фотография Юлия вы просто сказка", "Очень красиво! Эротично, тонко, по- художественному вкусно!", "Стимулирует встать с дивана! Хочется быть в такой же форме", - отмечают подписчики.

Вот такой у актрисы завтрак мечты:

И на обед:

"Что на обед? Дорада, запечённая с грецкими орехами, гранатом, кинзой, наршарабом и оливковым маслом" - делится Высоцкая.

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