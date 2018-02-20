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Садальский признался в любви к мельдонию

20 февраля 2018, 20:40 [ «Аргументы Недели» ]

Садальский признался в любви к мельдонию
globallookpress.com

Скандальный актер Станислав Садальский, активно ведущий блоги в социальных сетях, в своем ЖЖ выложил пост, посвященный мельдонию, опубликовав фотографию себя с пачкой "Милдроната".

Актер рассказал, что его врачи положительно отзываются о "Милдронате" или мельдонии, который стал причиной скандала на Олимпиаде. Садальский выразил недоумение, почему его считают допингом. Актер выразил мнение, что препарат занесен в список "запрещенных" по указу США, но все это является тщательно продуманной операцией.

Ранее Александр Крушельницкий прокомментировал ситуацию в связи с обнаруженной у него положительной допинг-пробы на Олимпийских играх 2018 года. 

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