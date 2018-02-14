Василий Вакуленко, он же популярный рэпер Баста, он же одним из наставников нового сезона проекта "Голос. Дети" рассказал, что за последнее время сбросил 10 килограмм.

А между тем, еще совсем недавно, буквально перед новым годом, зрители видели певца «явно не в форме». "По правде говоря, та съемка была неидеальная. Неправильно выставленный свет и ракурс камеры дали жуткую картинку. Там я выгляжу отвратительным бегемотом. И, знаете, мне это приятно! Приятно осознавать, что даже при такой картинке я интересен людям. И умею говорить так, чтобы люди меня услышали и поняли", – рассказывает Баста «Телепрограмме».

С того время рэпер скинул десять килограммов. В последнее время он много тренируется, а в социальной сети постоянно выкладывает свои «боксерские поединки», сопровождая их ироничными комментариями: «БиггиМот-путь толстяка»