Кашпировский будет судиться с Первым каналом из-за шутки Урганта

Психотерапевт Анатолий Кашпировский намерен отсудить у Первого канала 500 тысяч рублей за оскорбление, которое ему нанес телеведущий Иван Ургант. Недавно в телешоу прозвучала неудачная шутка.

Речь идет о программе, которая вышла в эфир 31 января прошлого года. Иван Ургант шутливо рассказывал о коте-экстрасенсе из Благовещенска, а для иллюстрации использовал снимок животного с головой Кашпировского, нарисованной в фотошопе передает "7 Дней".

Анатолий счел подобное поведение оскорбительным и обратился в Останкинский районный суд, правда сделал это лишь сейчас. Руководство Первого канала отказалось давать комментарии по данной теме.