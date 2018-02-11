Рэпер Тимати показал свою подросшую дочь

Популярный рэп-исполнитель Тимати поделился трогательным снимком своей 3-летней дочери Алисы. Музыкант признался, что и сам готов вернуться в детство, в котором не было забот. Фото Путина с Тимати собрало рекордное количество "лайков"

3-летняя дочь Тимати Алиса, рождённая от Алёны Шишковой, понравилась многим поклонникам. Подписчики подчеркнули, что у девочки есть чувство юмора и харизма. На снимке она взяла маску своего отца рэпера Тимати и стала «перевоплощаться» в него.

«Я сижу и думаю, что, наверное, отдал бы все, что бы заново вернуться в этот прекрасный беззаботный возраст», - подписал снимок Тимати.

Поклонники в комментариях отметили, что в каждом возрасте есть что-то хорошее, очень важно ценить каждое мгновение.

Ранее Тимати появился на сцене «Олимпийского» вместе с 3-летней дочерью Алисой, а вскоре опубликовал соответствующее фото в Instagram. Рэпер снимок подписал коротко: «мы готовы))) кто с нами?».