Тимати выступил вместе со своей трехлетней дочерью

Рэпер Тимати появился на сцене «Олимпийского» вместе с 3-летней дочерью Алисой, а вскоре опубликовал соответствующее фото в Instagram. Рэпер снимок подписал коротко: «мы готовы))) кто с нами?».

Вчера Тимати дал грандиозный концерт на столичной арене «Олимпийский». В какой-то момент рэпер вывел на сцену свою маленькую дочь Алису, которая стала еще одной звездой большого концерта.

Бывшая подруга Тимати, мать Алисы Алена Шишкова выложила видеозапись выступления папы и дочки в своем «Инстаграме». «Горжусь!», — подписала ролик Алена.

Ранее рэп-исполнитель сообщил, что намерен уйти со сцены ради своей маленькой дочери, которую зовут Алиса. На своей страничке в социальной сети Instagram Тимати заявил, что его сольный концерт 4 октября станет последним масштабным выступлением в ближайшие несколько лет.