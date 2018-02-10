Наташу Королеву раскритиковали в сети за "вопиющую безвкусицу"
10 февраля 2018, 08:07 [ «Аргументы Недели» ]
Певица Наташа Королева не раз становилась объектом для критики и насмешек из-за своих предпочтений в одежде. На днях артистка отправилась в Дюссельдорф, где сейчас довольно холодно и пасмурно.
Звезда опубликовала на своей страничке в социальной сети видеозапись, на которой предстала в норковой шубе, меховой шапке в тон и солнечных очках. Подписчики Королевой скептически отнеслись к выбору певицы – многие заявили, что Наташа демонстрирует "вопиющую безвкусицу", а некоторые отметили, что она просто "надела все лучшее сразу", передает "7 Дней".
Ранее артистка уже упоминала, что шуба из натурального меха – это самая прекрасная вещь, которая может быть в женском гардеробе.