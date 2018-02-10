Певица Наташа Королева не раз становилась объектом для критики и насмешек из-за своих предпочтений в одежде. На днях артистка отправилась в Дюссельдорф, где сейчас довольно холодно и пасмурно.

Звезда опубликовала на своей страничке в социальной сети видеозапись, на которой предстала в норковой шубе, меховой шапке в тон и солнечных очках. Подписчики Королевой скептически отнеслись к выбору певицы – многие заявили, что Наташа демонстрирует "вопиющую безвкусицу", а некоторые отметили, что она просто "надела все лучшее сразу", передает "7 Дней".

Ранее артистка уже упоминала, что шуба из натурального меха – это самая прекрасная вещь, которая может быть в женском гардеробе.