Максим Галкин опубликовал видео-пародию на Малышеву

Накануне популярный юморист Максим Галкин изобразил Елену Малышеву, программа которой «Жить здорово!» на Первом канале является одной из самых рейтинговых. Шоумен решил вспомнить о советах Малышевой в поезде. Максим Галкин опубликовал видео с танцующей Аллой Пугачевой

В своем микроблоге Галкин выложил видео, в котором в образе Елены Малышевой учит поклонников правильно пользоваться туалетом в поезде с использованием двух полотенец. «В рубрике «Всё новое — хорошо забытое старое» апрельский ЛайфХак от Елены Малышевой», — подписал видеоролик Максим. «Непередаваемая атмосфера! Жалко, камера не может вам все рассказать», — вещает из уборной Галкин. «Блин, это супер инструкция! Макс, искромётно! Обожаю», — комментируют пользователи.

Ранее Максим Галкин решил не молчать, а ответить на критику актера Станислава Садальского. Садальский предположил, что гендиректор Первого канала Константин Эрнст загипнотизирован супругом Аллы Борисовны Пугачевой.