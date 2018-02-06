Галкин ответил Садальскому

Шоумен, телеведущий Максим Галкин решил не молчать, а ответить на критику актера Станислава Садальского. Актер жестко раскритиковал Галкина. Садальский предположил, что гендиректор Первого канала Константин Эрнст загипнотизирован супругом Аллы Борисовны Пугачевой.

"Кто идеолог этого примитива? Глупее и печальнее шоу трудно придумать! И жалко артистов, которые любыми способами пытаются засветиться. Правда бездарно получается, хуже всех — у Максим Г. Костя, ну Константин Львович — вы, по-моему, остались единственный, кто ходит под гипнозом Максима Г. Ну, может уже хватит его, уж очень много!" - возмутился Садальский.

Галкин полумал и ответил: "Уважаемые подписчики! Уже много лет за моей жизнью пристально наблюдает Заслуженный артист РСФСР Станислав Юрьевич Садальский".

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)Фев 5, 2018 в 5:34 PST

"Мы никогда близко не общались. Один раз пересекались на съёмках. Я по публикациям ещё десять лет назад понял, что я ему не по душе", - признал Галкин.