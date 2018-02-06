Внебрачная дочь Евгения Осина довела до слез Анастасию Волочкову

У певца Евгения Осина растет дочь Агния, артист ее любит и гордится 16-летней девушкой. Но есть женщина по имени Елена, рассказавшая об отношениях с Осиным. Елена Годунова утверждает, что ее 12-летняя дочь Настя - родная дочь Евгения Осина. Женщина хотела доказать, что родила дочку от певца.

Мама с дочкой пришли в студию программы "На самом деле", которую ведет Дмитрий Шепелев. По словам Елены, они давно знакомы с артистом, у них были и интимные отношения. Осин считает Лену своей очень хорошей подругой, помогающей ему в тяжелые моменты жизни.

Годунова рассказала, что певец может позвонить ей в любое время суток. Осин и с Настей общается, звонит, расспрашивает, чем девочка занимается, что ее интересует.

Настя любит петь. Осин подарил девочке пианино. Он признался, что любит девочку, считает своей дочкой. И для него не очень важно - родная она или нет.

Елена никогда не рассказывала об отношениях с артистом. Но настал момент, когда ей захотелось расставить все точки над "i".

Когда эта очаровательная девочка в студии запела, слезы выступила на глазах ее тезки балерины Анастасии Волочковой. Волочкова считает Осина настоящим мужчиной.

"Агниша, я тебя очень люблю. Ты моя дочь, родная", - сказал Осин. Настя Годунова сказала, что даже если тест ДНК не подтвердится, она продолжит называть его папой. Певец уверяет, что любит и Настю. Но хочет знать всю правду.

Дмитрий Шепелев вручил конверт с результатом ДНК-теста Елене и предложил озвучить его. Но Лена решила показать ДНК только Осину.