Жена Дмитрия Маликова рассказала, почему скрывала новость о пополнении в семье

Супруга музыканта Дмитрия Маликова решила объяснить, почему ее семья скрывала новость о скором рождении сына. Наследник артиста появился на свет в одной из клиник Санкт-Петербурга в январе текущего года.

Поклонники звездной пары и не подозревали, что в скором времени Дмитрий и Елена снова станут родителями. Супруги приняли решение воспользоваться услугами суррогатной матери и старались не афишировать эту информацию.

Как сообщает "СтарХит", ссылаясь на слова Елены Маликовой, в роддоме будущие родители мальчика пытались не попадаться на глаза персоналу, однако кто-то все же узнал их и рассказал журналистам. Женщина призналась, что ее семья не хотела никакой огласки, поскольку этот ребенок является очень желанным и он дался мужчине и женщине "долго и сложно".