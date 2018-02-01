Отец Дмитрия Маликова рассказал о первом долгом путешествии новорожденного внука

Отец известного российского музыканта Дмитрия Маликова рассказал о первом долгом путешествии своего новорожденного внука. Мальчик появился на свет на днях в одной из клиник Санкт-Петербурга.

Юрий Маликов признался, что Дмитрий и Елена прибыли в Северную столицу, чтобы успеть к родам суррогатной матери. Как сообщает "7 Дней", ссылаясь на данные издания mk.ru, всего лишь через несколько дней после рождения малыш уже отправился с родителями в свой новый дом – в Москву.

Отец Дмитрия Маликова отметил, что очень ждет встречи с внуком и таким долгожданным наследником. Артист также заметил, что невероятно рад, что заветная мечта его сына наконец сбылась.





