Скандально известный актер Алексей Панин встал на защиту сериала "Бригада" и сказал, что виноват не кинематограф, а Россия. Артист назвал россиян гомофобами и "полууголовниками".

"Влияние той или иной картины или сериала всегда обусловлено тем, в какой среде растёт человек. Это зависит от социума. От конкретной ситуации", — заявил Панин. С другой стороны, в чем-то Павел Майков может быть прав, добавляет актер. Во многих маленьких провинциальных городах подросткам и их воспитанию уделяют мало внимания. Выйдя из своих домов после просмотра "Бригады", молодые люди могут взять в руки биту и отправиться разворовывать коммерческие палатки.

Панин убежден, что это проблема "гомофобного общества", об этом он заявил в эфире "Национальной службы новостей". По его мнению, подобные фильмы в Европе не могут нанести вред, поскольку общество имеет другие ценности.

Актер, сыгравший одну из ключевых ролей в сериале "Бригада", сделал весьма жёсткое заявление. Павел Майков, более известный как Пчела, отметил, что эта киноработа не дала обществу ничего хорошего.