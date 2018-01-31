Актер, сыгравший одну из ключевых ролей в сериале "Бригада", сделал весьма жёсткое заявление. Павел Майков, более известный как Пчёла, отметил, что эта киноработа не дала обществу ничего хорошего.

Артист подчеркнул, что ему "Бригада" принесла известность и популярность, однако в целом сериал является настоящим "преступлением" перед Россией, в котором он принимал активное участие, передает "Свободная пресса". Актер признался, что в молодости предложение сняться в "Бригаде" казалось ему невероятно заманчивым, однако теперь он осознает, что многие люди, посмотрев сериал, пожелали стать бандитами.

По словам Майкова, в "преступлении" против страны также участвовал Сергей Безруков, который впоследствии согласился на роль Иисуса Христа, что ему кажется странным, отмечает портал "Газета.ru".