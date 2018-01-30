Иосиф Пригожин объяснил, откуда взялись близнецы

Иосиф Пригожин не так давно опубликовал фото с близнецами, которые удивительно похожи на продюсера. Многие почитатели тут же решили, что эта двойня является наследниками Валерии и Йосифа.

Кто-то предположил, что детей родила старшая дочь Валерии от первого брака Анна Шульгина. Отметим, что девушка, узнав о домыслах поклонников, решила подшутить и лишь подлила масла в огонь. "Мам, ну я просила тебя не выкладывать фото с моими бусинками! Я же у себя их не выкладываю! Удали, пожалуйста", — написала девушка.

Иосиф Пригожин наконец рассказал, кем ему приходятся дети. По словам продюсера, это его родственники. "Уже не с племянниками, не с друзьями, ни с кем нельзя сфотографироваться - сразу возникают слухи", отметил он, пишет kp.ru. Пригожин согласился, что малыши на него очень похожи, но ведь у всех родственников есть сходство.







