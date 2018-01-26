У Дмитрия Маликова родился второй ребенок

В семье музыканта Дмитрия Маликова произошло радостное событие — певец и его жена во второй раз стали родителями. В одной из элитных петербургских клиник на свет появился малыш от суррогатной матери.

Напомним, у артиста и его супруги Елены подрастает 17-летняя дочь Стефания. Сам Маликов пока никак не комментирует событие. 47-летний певец отметил, что для этого ему "нужно немного времени", сообщает телеграм-канал Super. Многочисленные поклонники уже поздравляют артиста с прибавлением в семье.