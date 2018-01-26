Волочкова опубликовала фото в постели с любимым

42-летняя Анастасия Волочкова все чаще выкладывает в свой микроблог снимки с новым бойфрендом Михаилом Лагиным. На днях артистка призналась ему в любви, опубликовав у себя на странице в Instagram совместное черно-белое фото.

Журналисты провели небольшое расследование и выяснили, что это программист из Иркутска. Есть и другая версия. Фолловеры обнаружили его анкету на сайте знакомств. СМИ пишут, что исходя из ее данных, новый возлюбленный балерины не богат, живет в коммунальной квартире в Анапе и ищет партнершу для любви и регулярного секса в возрасте от 20-ти до 40 лет.

"Любите и будьте любимы", — коротко подписала снимок Анастасия.

Ранее Анастасия Волочкова опубликовала ряд постов в Instagram, которыми дала подписчикам понять, что у нее появился обеспеченный любовник. Она рассказала о любимом мужчине, дорогих подарках и предстоящем отдыхе на Мальдивах.