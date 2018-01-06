Волочкова похвасталась подарками, возлюбленным и отдыхом на Мальдивах

Анастасия Волочкова опубликовала ряд постов в Instagram, которыми дала подписчикам понять, что у нее появился обеспеченный любовник. Она рассказала о любимом мужчине, дорогих подарках и предстоящем отдыхе на Мальдивах. Шпагат на фоне елочки разозлил пользователей сети

"Помните, что когда вам холодно и завистно от успеха, роскошного моего дома, майбаха, белых роз, того факта, что я любима мужчинами-мне в этот момент тепло!???????????? Потому что мое сердце согрето любовью...❤️ (орфография и пунктуация автора – Прим. ред.)", – отметила балерина. "Умейте не завидовать, а радоваться успехам других людей! Всё что у меня есть, я заслужила. Неимоверным трудом!", - написала Волочкова.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)Янв 5, 2018 at 3:11 PST

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)Янв 5, 2018 at 11:55 PST