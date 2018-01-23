В сети обуждают ноги балерины Анастасии Волочковой

В сети обсуждают ноги балерины Анастасии Волочковой. Артистка после напряженной работы любит отдыхать на Мальдивах. Волочков уже традиционно выкладывает свои фотографии в малюсеньких купальниках и на шпагате.

На днях подписчиков Насти в Инстаграм привлекло фото ее ног. Сквозь повязку в области большого пальца ноги Волочковой проступила кровь. Но артистка не акцентировала на этом вниманием, а подписала снимок: "Я пойду поплаваю.."

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)Янв 7, 2018 at 12:45 PST

Подписчики бросились комментировать ноги балерины: "Ножки стерты от танцев. Она же балерина. А они танцуют в пуантах на пальцах. И эти косточки стирают в кровь и мазоли". (орфография сохранена).

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)Янв 12, 2018 at 8:31 PST

"Я люблю быть неординарной.. Во всём!" - признается Волочкова.