Стали известны наставники пятого сезона музыкального шоу "Голос. Дети" — их имена продюсер Юрий Аксюта объявил во время традиционной встречи, предшествующей "слепым прослушиваниям".

Артист Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, впервые станет наставником на шоу "Голос.Дети". Помимо него в пятом сезоне детского песенного конкурса в качестве жюри выступят певица Пелагея и Валерий Меладзе. Ведущий по-прежнему - Дмитрий Нагиев. Сообщается, что в общей сложности на конкурс прислали 7 тысяч детских работ.



По рейтингам последний сезон "детского" "Голоса" даже превзошел "взрослый". Шоу существует с 2014 года, это отечественная адаптация нидерландского формата The Voice Kids, который очень похож на взрослый "Голос", но его правила изменены в сторону упрощения. У детей чуть короче сезон и меньше этапов.