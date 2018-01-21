В соцсетях обсуждают новую песню Фриске (ВИДЕО)

Младшая сестра Жанны Фриске Наташа записала новую песню, и композиция стала популярная в сети.

А в сетях обсуждают возможную карьеру в шоу-бизнесе Фриске младшей.

Несколько лет назад Наташу Фриске приглашали в группу «Блестящие», в которой работала Жанна. Наталья попробовала, у нее получилось. Но сама не захотела развивать артистическую карьеру.

И вот в начале 2018 года Наташа Фриске записала дуэт с солистом группы «Турбомода» Александром Поповым. Песню «Две планеты» слушают на youtube. Певец Александр Попов отмечает, что у Наташи редкой красоты голос, и ей надо заниматься. Попов говорит, что зовет Наташу заниматься шоу-бизнесом, а она посылает его куда подальше.

Музыкальные критики считают, что Наташа обладает голосом, и может сделать карьеру, как когда-то ее сестра Жанна Фриске.

Сейчас Наташа Фриске работает в салоне красоты. Она замужем за офицером МЧС.