Экс-жена Джигарханяна собралась поселиться в доме престарелых

Татьяна Власова, экс-жена Армена Джигарханяна, пришла на программу "Пусть говорят" и рассказала о возможности пойти в дом престарелых. Актриса сообщила, что сейчас ей принадлежит лишь половина московской квартиры. Суд решил отказать Джигарханяну в иске к бывшей жене

После развода с Джигарханяном они поделили квартиру в центре Москвы, и теперь она вынуждена жить фактически в коммуналке. Она очень жалеет, что когда-то продала дом на территории США, так как могла находиться именно там.

Пока Джигарханян продолжает «воевать» с Цымбалюк-Романовской и надеется вернуть имущество, Власова готова с легкостью все отпустить и провести остаток жизни в доме престарелых. "Я настолько богата внутри, что все равно, где я буду находиться. Главное – не озлобиться. Мне интересно все, кроме камеры пыток", – заявила женщина.

Напомним, народный артист России, режиссер Армен Борисович Джигарханян экстренно госпитализирован 17 января вечером из театра. Джигарханян был доставлен в городскую клиническую больницу №1 им. Н. И. Пирогова.