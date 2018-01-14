Анна Калашникова чуть не погибла на отдыхе

В этом году зимние каникулы у Анны Калашниковой получились насыщенными. Анна покаталась на горных лыжах в Куршевеле, а затем отправилась на Карибские острова, где приняла участие в парусное регате.

Калашникова училась вязать морские узлы, ставить паруса. Лучшего отдыха и не придумать, если бы не происшествие на яхте. Во время круиза в яхту врезались на паруснике изрядно выпившие французы, судно чуть не перевернулось. В ходе столкновения русское судно получило серьезные повреждения и его пришлось отправить на ремонт. На этом морское путешествие Анны Калашниковой закончилось. По словам Анны, хоть ей и было страшно, но она получила огромное удовольствие от данного путешествия.