История с изнасилованием Шурыгиной оказалась проплаченной пиар-акцией

История с изнасилованием Дианы Шурыгиной оказалась проплаченной пиар-акцией. Все ее участники купаются в лучах славы и собирают многомиллионные гонорары. Основатель школы черного пиара Антон Вуйма заверил Dni.Ru, что вся эта байка с изнасилованием не что иное, как хорошо спланированная акция.

Он сообщил, что семья Семенова была должна банку денег, и коллекторы им предложили расплатиться по бартеру – то есть Сергей садится в тюрьму на один год по обвинению в изнасиловании Шурыгиной. «Соответственно, папа Шурыгиной оплачивает все расходы и раскручивает свою дочку до состояния суперзвезды, после чего Шурыгина начинает участвовать в шоу, проектах, в фильмах сниматься. Семенов выходит из тюрьмы и ни в чем не нуждается. Все это время его семья зарабатывает деньги на этой теме. Вот такая информация приходит от пиарщиков, которые находятся близко к звездной семейке", – заверил Антон.

Судебные и следственные органы были использованы «в темную», они ничего не знали, утверждает пиарщик. И Шурыгина, и Семенов всегда берут деньги за интервью, причем не малые. «Сестра Семенова, например, стала его директором и продает его интервью за деньги. Что это за такой зэк, у которого есть директор и которого приглашают в шоу? А известность Шурыгиной взлетела сразу после изнасилования. На этом проекте делаются миллионы долларов!», - рассказывает собеседник журналистов. Не только Антон Вуйма считает всю историю пострадавшей Шурыгиной акцией по раскрутке певицы. Он уверенно заявляет, что «теперь все участники этого шоу снимают сливки".

Его поддерживает и шоумен Дмитрий Торин, который никогда не верил дважды изнасилованной Диане.