В сети обсуждают редкое фото Веры Брежневой с мужем Константином Меладзе

В сети обсуждают фото одной из самых сексуальных певиц Веры Брежневой с ее мужем Константином Меладзе. Это фото редкое. Пара крайне мало делится информацией о событиях из своей личной жизни, уж тем более демонстрирует совместные фотографии.

Вера Брежнева и Константин Меладзе снимались для новогоднего телешоу и сфотографировались на съемках программы "Новогодней ночи — 2018" на Первом.

Брежнева нарядилась в белоснежную шубку, а Меладзе - в смокинге. Звездное семейство поздравило своих поклонников с Новым годом. "Желаем всем наконец-то поверить в волшебство и ощутить новогоднюю атмосферу!", — подписано фото.









"То ли с папой, то ли с дедушкой... Разница в возрасте очень заметна", "Меладзе здесь, как папа Брежневой", "Не самое удачное фото", — раскритиковали фото.

Бывшая солистка группы "ВИА ГРА" Вера Брежнева и продюсер этой группы Константин Меладзе тайно поженились после многолетнего романа в 2015 году. Их подловили итальянские папарацци.

Вера хоть немного рассказывала о себе, о дочках. А Меладзе принципиально не контактировал с журналистами. Но однажды он все-таки заговорил. Признался, что во многом его изменила красавица-жена.