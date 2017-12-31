Новая песня Аллы Пугачевой вызвала бурные споры среди поклонников

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева недавно выпустила новую песню и клип. Композиция легендарной артистки вызвала бурные споры среди ее поклонников и тех, кому певица не слишком нравится.

Новая песня, которую уже услышали многие люди, является весьма динамичной и нестандартной для репертуара знаменитости. В социальных сетях появилось множество комментариев о том, что раньше Алла Пугачева исполняла более сильные и интересные композиции. Сама звезда опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram сообщение о том, что в эфире появится ее "подарок" фанатам к Новому году.

Ряд пользователей интернета убежден, что работа неплохая, однако от примадонны всегда ожидаешь чего-то невероятного. Однако почти каждый "критик" признал, что в новом клипе Пугачева выглядит очень молодо и свежо.