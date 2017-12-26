Стало известно, почему распалась группа «Грибы»

СМИ назвали причину распада популярного музыкального коллектива. Как стало известно, участники группы «Грибы» планируют выступить с последним концертом 31 декабря 2017 года.

Причина распада коллектива — решение фронтмена группы заняться другим проектом. Солист и главный идеолог «Грибов» Юрий Бардаш будет продюсировать дуэт «Бамбинтон». Клип новоиспеченной группы на песню «Зая» уже успел собрать более девяти миллионов просмотров.

В марте 2017-го группа выпустила трек «Тает лед» и видеоклип, собравший за несколько недель более 10 миллионов просмотров.