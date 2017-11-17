У телеведущего Андрея Малахова родился первенец

Знаменитый российский телеведущий Андрей Малахов накануне вечером впервые стал отцом.

Согласно последним данным, жена звезды телевидения Наталья Шкулева родила в одной из лучших клиник Москвы сына. Как сообщает "7 Дней", вес новорожденного мальчика составляет 4020 гр, а рост – 54 см. Уточняется, что мать и малыш чувствуют себя хорошо.

Известно, что Андрей Малахов лично не присутствовал на родах, но находился в палате в ожидании появления на свет наследника.