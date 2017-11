Джонни Депп и его знаменитые друзья дадут концерт в Москве

Знаменитый голливудский актер Джонни Депп и его легендарные друзья-музыканты Элис Купер и Джо Перри намерены выступить в Москве.

Концерт группы Hollywood Vampires состоится в конце мая в СК "Олимпийский". В репертуар коллектива входят не только каверы на хиты Джимми Хендрикса, The Doors, The Who и Led Zeppelin, но и собственные композиции, сообщает ТАСС, ссылаясь на организаторов мероприятия.

В скором времени артисты планируют записать новый альбом, который полностью будет состоять из песен, сочиненных участниками группы.