Ирина Лобачева уверена, что могла спасти Дмитрия Марьянова

Фигуристка Ирина Лобачева уверена, что могла бы спасти актера Дмитрия Марьянова. Актер театра и кино умер в возрасте 46 лет. Единственная законная супруга Марьянова Ксения Бик тяжело переживает смерть мужа. Первое время она даже не могла давать интервью.

Дмитрий умер 15 октября в Подмосковье по пути из реаблитационного центра, где ему стало плохо, в больницу в Лобню. До сих пор обсуждается его смерть.

Андрей Малахов пригласил на свою программу на телеканале "Россия 1" олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Ирину Лобачеву. Лобачева была участницей шоу "Ледниковый период" на Первом канале, и ее партнером оказался Дмитрий Марьянов. Марьянов тогда еще не был женат Ксении. Лобачева развелась с Ильей Авербухом.

Тренироваться с Марьяновым приходилось много. У Лобачевой и Марьянова возникли симпатии друг к другу. Но любовные отношения "прожили" недолго. Вскоре они расстались.

Актер женился на психологе Ксении Бик, на тот момент у них уже росла дочь. А Ирина так и не могла забыть Дмитрия.

Лобачева уверена, если бы Марьянов остался с ней, он был бы жив, и не страдал от алкоголизма.