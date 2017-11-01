Елена Воробей посмеялась над Ксенией Собчак

Популярная артистка Елена Воробей с юмором показала свое отношение к выдвижению Ксении Собчак в кандидаты в президенты. Елена предстала перед всеми в новом образе белокурой девушки с большими губами.

Героиня видеоролика заявляет: "Удовлетворю всю страну, выдвину все, голосуй за кандидата — "ПРОТИВНЕЙ ВСЕХ"".

"Елена! Вы и Ваши уникальные образы неподражаемы!!!", "Ой смех!!!!! Супер!!! Спасибо, был грустный день, вы развеселили", - пишут поклонники Воробей.

Ранее Звезда популярного телесериала «Реальные пацаны» и шоу Comedy Woman Марина Федункив объявила о своих политических амбициях на своей страничке в instagram.