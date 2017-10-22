Бузова произвела фурор в полупрозрачном платье на показе Беллы Потемкиной

Знаменитая российская телеведущая, новоиспеченная певица Ольга Бузова появилась накануне на модном показе Беллы Потемкиной.

Артистка произвела фурор на мероприятии, облачившись в откровенный наряд. Ольга вышла на подиум в полупрозрачном блестящем платье, подчеркнувшем ее фигуру. Видеозапись с показа Бузова опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram.

Ряд интернет-активистов раскритиковал выступление Ольги, однако женщина призвала всех любить себя и не обращать внимание на злобных комментаторов.

Ранее о выходе Бузовой на сцену жестко высказалась Екатерина Архарова.