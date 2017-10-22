Екатерина Архарова обидела Ольгу Бузову

Бывшая супруга актера Марата Башарова Екатерина Архарова жестко высказалась в адрес телеведущей и певицы Ольги Бузовой.

Обе знаменитости появились накануне на модном показе Бэллы Потемкиной. Ольга в рамках мероприятия вышла на подиум и исполнила несколько композиций. После этого она продемонстрировала публике полупрозрачное черное платье, передает "7 Дней".

Архарова после шоу отметила, что у Бузовой есть хорошая фигура, а вот голоса и таланта нет. Екатерина полагает, что телеведущая и новоиспеченная певица "ошиблась адресом". Ольга пока никак не ответила на очередной выпад в свой адрес.