Алла Пугачева верила в экстрасенсорику Чумака

Аллан Чумак, заряжавший воду через экран телевизора, считался символом 90-х годов. Даже Примадонна российской эстрады Алла Борисовна Пугачева в свое время поддалась всеобщей моде на экстрасенса.

По ее словам, раз включив передачу, поддалась на уговоры ведущего, и поставила заряжать какой-то пузырек. Потом подняла ногу, как было предложено, потом другую. Но, оказалось, Примадонна попала на пародийный номер, Алла Пугачева исполняла указания ведущего молодежной передачи, в которой пародировали Чумака. "Сначала я хохотала, а потом мне стало так стыдно", - цитирует Пугачеву StarHit.ru.

Андрей Малахов считает, что у недавно скончавшегося целителя Аллана Чумака имелась пагубная привычка. Он объяснил целебный дар Чумака пристрастием к алкоголю.