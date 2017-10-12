Малахов рассказал о пристрастии Чумака к алкоголю

Андрей Малахов считает, что у недавно скончавшегося целителя Аллана Чумака имелась пагубная привычка. Он объяснил целебный дар Чумака пристрастием к алкоголю. Свое мнение телеведущий высказал на передаче «Прямой эфир».

Близкий друг Чумака, журналист Дмитрий Гордон вышел на прямую линию со студией. Он тепло отозвался о своем ушедшем друге и заявил, что был близок с ним. После этих характеристик ведущий телешоу согласился с тем, что экстрасенс был душевным, добрым человеком, но поставил под сомнение наличие у него сверхъестественных способностей. Гордон заявил, что у Аллана Чумака невозможно было найти недостатки, не ответив на поставленный вопрос. В итоге Андрей Малахов перебил Дмитрия, сказав о том, что он видит тот план, на котором сидит Гордон, и понимает, что экстрасенс имел с журналистом одно общее: они оба любили хорошие вина и водку.

План, о котором упомянул Малахов, представлял собой множество открытых бутылок в углу комнаты журналиста, которые нечаянно попали в кадр.

Аллан Чумак скончался в Москве в 82 года. Сеансы Чумака, в ходе которых он появлялся на телеэкранах и «заряжал» воду зрителей, пользовались большой популярностью у россиян в 1990-е годы.